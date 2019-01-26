В Ярославле на площади Юности прошел этнический фестиваль «Добро пожаловать в Арктику»
Самой атмосферной частью мероприятия стало выступление ансамблей
Гости мероприятия посетили фотовыставку, мастер-классы и концерт/ФОТО: официальный портал города Ярославля
Изменить размер текста:
В Ярославле у ТЮЗа состоялся этнический фестиваль «Добро пожаловать в Арктику». Организаторы смонтировали сцену и установили интерактивные площадки для гостей мероприятия. Горожане посетили фотовыставку, мастер-классы и посмотрели кино. Самой зажигательной частью мероприятия стало выступление этнических ансамблей. На мероприятии присутствовал председатель муниципалитета Артур Ефремов. Он поприветствовал гостей фестиваля, а также уделил внимание ярославцам, которые участвовали в освоении Арктики.