2019-01-26T09:33:56+03:00
Общество

В Ярославле на площади Юности прошел этнический фестиваль «Добро пожаловать в Арктику»

Самой атмосферной частью мероприятия стало выступление ансамблей
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Гости мероприятия посетили фотовыставку, мастер-классы и концерт/ФОТО: официальный портал города ЯрославляГости мероприятия посетили фотовыставку, мастер-классы и концерт/ФОТО: официальный портал города Ярославля
Изменить размер текста:

В Ярославле у ТЮЗа состоялся этнический фестиваль «Добро пожаловать в Арктику». Организаторы смонтировали сцену и установили интерактивные площадки для гостей мероприятия. Горожане посетили фотовыставку, мастер-классы и посмотрели кино. Самой зажигательной частью мероприятия стало выступление этнических ансамблей. На мероприятии присутствовал председатель муниципалитета Артур Ефремов. Он поприветствовал гостей фестиваля, а также уделил внимание ярославцам, которые участвовали в освоении Арктики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24