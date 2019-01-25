Один раз - все равно преступление: в Ярославле женщину поймали у ее первой закладки

СЕГОДНЯ 21:24 2019-01-25T21:24:17+03:00

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Ярославская полиция поймала за руку ярославну, которая впервые в жизни захотела купить наркотики. Безработная 45-летняя женщина из Красноперекопского района еще в октябре 2018 года решилась на это преступление. Она договорилась со своей знакомой, которая готова была продать запрещенную субстанцию по предоплате.

- После этого, получив по мобильному телефону информацию о месте нахождения предназначенного ей наркотического средства, обвиняемая проследовала по указанному ей адресу, где обнаружив закладку, состоящую из 1,351 граммов производного одного из запрещенных к обороту наркотических средств, направилась к расположенному рядом месту своего жительства, однако была задержана сотрудниками полиции, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

Так, как женщина не успела ни употребить, ни даже взять наркотик, полиция отнеслась к ней лояльно. Ярославна пока отделалась подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Но на нее завели дело по статье "Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере". Вот по этой статье ей грозит до девяти лет.

Напомним, недавно в Угличском районе поймали 22-летнего парня с 14 свертками наркотика.