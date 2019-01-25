Никакого УДО за похищение невесты: заключенный рыбинской колонии не смог выйти пораньше

СЕГОДНЯ 19:43 2019-01-25T19:43:43+03:00

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Похитителя невест из рыбинской колонии не отпустят условно-досрочно. К этому решению пришел суд, рассмотрев ходатайство мужчины. Судья решил, что тот недостаточно хорошо вел себя за решеткой. А никаких других причин выпустить преступника раньше срока суд не нашел. Тогда мужчина подал апелляцию. Но высший суд согласился с предыдущим.

Свой первый приговор 24-летний житель Орловской области услышал в августе 2017 года. Он попал в рыбинскую колонию строгого режима за похищение невесты для брата. Этот брат и их общий кузен собрались втроем утром и подъехали к школе, где работала девушка. Они дождались, когда желанная девушка подойдет к ним поближе и затащили ее в авто. Девушка боролась, вырывалась и кричала коллеге, чтобы тот вызвал полицию, но братья все-таки увезли ее на своей машине.

- Поместив ее на заднее сидение, преступники сели с двух сторон, заблокировав выход, и повезли в специально приготовленное помещение, - рассказали в ярославской прокуратуре. - Осужденные удерживали потерпевшую в комнате жилого дома, откуда она безуспешно пыталась сбежать, разбив оконное стекло флаконом духов. Девушка была освобождена сотрудниками полиции по прошествии более 10 часов.

После такого неудивительно, что суд отказал мужчине в УДО.