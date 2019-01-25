В Рыбинске запретили парковку у Спасо-Преображенского собора

СЕГОДНЯ 19:09 2019-01-25T19:09:47+03:00

В городе осталось еще три крупных парковки в центре

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С пятницы, 25 января, в Рыбинске запретили парковаться у Спасо-Преображенского собора. Теперь выезд на парковку со стороны Волжской набережной перекроют.

- Решение обоснованное, - уверены в рыбинском департаменте ЖКХ, транспорта и связи администрации города Рыбинска, - на этом участке не разделены транспортные и пешеходные потоки. Для обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе и пешеходов, на территории, прилегающей к храму, заезд транспорта будет запрещен.

Теперь в центре города осталось только три больших парковки: за театром драмы, около дома номер 17 и во дворе дома номер 10 по улице Стоялой. Кроме того, всегда можно заехать в парковочные карманы от музея-заповедника до Волжского моста.