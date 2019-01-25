В хозяйстве пригодится: 18-летний рыбинец обновил колеса на своей машине, просто украв их с другой

СЕГОДНЯ 18:43 2019-01-25T18:43:06+03:00

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Молодого вора, который украл колеса для своей машины, поймали в Рыбинске. Какое-то время назад на парковке одного спортивного центра обнесли семерку "Жигулей". Вернувшийся к своей "ласточке" водитель обнаружил, что домой он поехать не сможет. По очень простой причине. У машины не было колес, аккумулятора и магнитолы.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОП «Мариевка» установлен подозреваемый житель г. Рыбинска 2000 г.р., - расказали в ярославской полиции.

Парень не стал отпираться и признался, что забрал колеса для собственного авто. А аккумулятор он продал. Полиция оценила ущерб от кражи в 20 тысяч рулей. Теперь суду нужно будет выбрать наказание для молодого вора. Максимум он может получить пять лет тюрьмы.

Напомним, недавно жительница Ярославля тоже украла кое-то для себя. Небольшой, но дорогой флакончик духов.