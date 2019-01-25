Под Ярославлем стартовала ежегодная спартакиада УФСИН

СЕГОДНЯ 17:33 2019-01-25T17:33:53+03:00

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Под Ярославлем, на лыжной базе «Яковлевское» стартовала традиционная спартакиада среди сотрудников уголовно-исполнительной системы региона УФСИН. Сразу после торжественного открытия соревнований начался лыжный забег на дистанцию в пять тысяч метров.

- Первыми на старт вышли представители руководства уголовно-исполнительной системы области и начальники подведомственных учреждений, - поделились в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Следом за руководством на лыжи встали мужчины в возрастной категории старше 40 лет. После них пять тысяч метров преодолели женщины. Итоговым стал забег на десять тысяч метров, участие в котором принимали мужчины младше 40 лет.