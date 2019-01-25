2019-01-25T17:32:24+03:00
Общество

МЧС предупредило ярославцев о мощном снегопаде и метели

Стихия обрушится на область в ночь на воскресенье
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области ждут снегопад и метель.В Ярославской области ждут снегопад и метель.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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МЧС предупредило ярославцев о мощном снегопаде. По данным ведомства, в ночь с 26 на 27 января в связи с влиянием атмосферных фронтов обширного западного циклона в Ярославле и области ожидаются снегопады. В большинстве районов - сильные, метель. В это время усилится юго-восточный ветер. Его порывы будут достигать до 15-18 метров в секунду. Такая же погода сохранится и днем 27 января.

- В ночь с 27 января на 28 января снегопады немного ослабнут, а днем 28 января перейдут в небольшой снег. Температура воздуха немного повысится: ночью -10,-15 гр, днем -6,-11 гр. На дорогах снежные заносы, накат, - добавили в МЧС.

В связи с такими погодными условиями увеличивается возможность возникновения чрезвычайных ситуаций - ДТП, затруднений в работе городского общественного транспорта, образования заторов на дорогах, обрушения ветхих и широкопролетных крыш, обрывов линий электропередач. Возможен сход снега с крыш.

Напомним, в последний день января в Ярославле прогнозируют дождь.

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