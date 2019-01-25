2019-01-25T17:19:05+03:00
Происшествия

В массовом ДТП на Октябрьском мосту в Ярославле пострадал один человек

Стали известны подробности авария с маршруткой и несколькими легковушками
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В ДТП с маршруткой на Октябрьском мосту Ярославля пострадал один человек.В ДТП с маршруткой на Октябрьском мосту Ярославля пострадал один человек.Фото: Роман Рыжиков
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Массовое ДТП на Октябрьском мосту в Ярославле 25 января вызвало многокилометровую пробку. Стали известны подробности происшествия. По предварительным данным, здесь столкнулись маршрутка и три легковушки – «Хендай», «Тойота» и «Киа».

- На данный момент есть информация о том, что в медучреждение с места аварии доставлен один человек. Данных о тяжести полученных им травм нет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Вероятнее всего, это водитель или пассажир одной из легковых машин, так как известно, что пассажиры автобуса не пострадали.

Напомним, ДТП произошло примерно в 13.50. После этого транспорт встал в 7-балльную пробку. А через некоторое время статус затора был повышен до 8 баллов.

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