В массовом ДТП на Октябрьском мосту в Ярославле пострадал один человек
Массовое ДТП на Октябрьском мосту в Ярославле 25 января вызвало многокилометровую пробку. Стали известны подробности происшествия. По предварительным данным, здесь столкнулись маршрутка и три легковушки – «Хендай», «Тойота» и «Киа».
- На данный момент есть информация о том, что в медучреждение с места аварии доставлен один человек. Данных о тяжести полученных им травм нет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Вероятнее всего, это водитель или пассажир одной из легковых машин, так как известно, что пассажиры автобуса не пострадали.
Напомним, ДТП произошло примерно в 13.50. После этого транспорт встал в 7-балльную пробку. А через некоторое время статус затора был повышен до 8 баллов.