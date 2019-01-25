2019-01-25T17:00:04+03:00
Общество

В Ярославской области начали давать справки о том, что человек – «предпенсионер»

Люди пожилого возраста смогут рассчитывать на ряд льгот
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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У предпенсионеров - новые права.У предпенсионеров - новые права.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ярославской области людям предпенсионного возраста начали выдавать спраки, подтверждающие, что они, действительно, относятся к этой категории. Как сообщили в правительстве региона, получить такой документ можно в МФЦ и Пенсионном фонде.

– С 2019 года для людей предпенсионного возраста вводятся льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также дополнительные гарантии трудовой занятости. Уже с января в МФЦ заявители могут бесплатно получить справку об отнесении их к данной категории, – рассказал директор регионального департамента информатизации и связи Александр Догадин.

В правительстве напомнили, что за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста работодателям сейчас грозит административная и уголовная ответственность. Кроме того, предпенсионерыимеют право потребовать у начальства два дня на прохождение диспансеризации с сохранением заработной платы. Право на часть льгот для граждан предпенсионного возраста возникает с 51 года для женщин и с 56 лет для мужчин. С 2019 года и далее льготами, связанными с ежегодной диспансеризацией, а также дополнительными гарантиями трудовой занятости могут воспользоваться женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

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