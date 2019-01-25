2019-01-25T15:46:19+03:00
Общество

Назначен исполняющий обязанности директора САХа в Ярославле

Им стал бывший сотрудник «Управляющей дирекции города Ярославля» Алексей Соков
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Алексей Соков. Фото: "Фейсбук".Алексей Соков. Фото: "Фейсбук".
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Назначен исполняющий обязанности директора «Спецавтохозяйства» в Ярославле. Им стал Алексей Соков. До этого он работал заместителем директора «Управляющей дирекции города Ярославля», а ранее занимал пост начальника управления инфраструктуры, топлива и диспетчерского контроля департамента ЖКХ Ивановской области.

Напомним, 24 января стало известно об увольнении бывшего руководителя предприятия - Эдуарда Снежкова. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Кадровые перемены произошли и в ярославском Волковском театре. Труппе представили нового директора учреждения.

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