Мэр Ярославля встретился с дольщиками дома №77 на проспекте Фрунзе

СЕГОДНЯ 14:52 2019-01-25T14:52:55+03:00

Строительство дома №77 по проспекту Фрунзе было начато ещё в 2009 году. Фото: Мэрия Ярославля

По итогам встречи решено демонтировать долгострой и начать работы с нуля

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В Ярославле прошла встреча мэра Владимира Волкова с обманутыми дольщиками дома №77 по проспекту Фрунзе, строительство которого было начато ещё в 2009 году. Эксперты строительной компании «ПИК», которая является новым подрядчиком, проверили состояние дома и инженерных сетей на текущий момент.

- По итогам исследования было принято решение демонтировать кладку фасадов и оконных блоков. Работа предстоит большая, - рассказал мэр Ярославля.

Дом рассчитан на 250 квартир, его общая площадь составляет больше 15 тысяч квадратных метров. К демонтажу опасных конструкций подрядчик обещал приступить в мае 2019 года, после этого строительные работы начнутся почти с нуля.