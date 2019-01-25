Ярославец спалился перед приставами из-за б/у пароварки

СЕГОДНЯ 14:47 2019-01-25T14:47:12+03:00

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Житель Некрасовского района долгое время скрывался от приставов. Он задолжал 200 тысяч по алиментам и по страховым взносам. Мужчина игнорировал звонки, не отпирал дверь, не являлся в отдел. Изловить должника удалось благодаря случаю.

Оказалось, горе-отец уже давно живет в квартире новой жены. Она-то и сдала возлюбленного не по своей воле. Женщина выложила в соцсетях объявление о продаже пароварки. Созвонившись с ней и договорившись о встрече, «покупатели» пришли в дом и вместо покупки описали и пароварку, и, заодно, два телевизора Технику оценили всего в шесть тысяч.

Кроме того, на должника завели уголовное дело.