В Ярославле из-за аварии на Октябрьском мосту образовалась 7-балльная пробка

СЕГОДНЯ 14:34 2019-01-25T15:20:51+03:00

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В Ярославле на Октябрьском мосту случилась авария. По предварительной информации, днем 25 января проезжую часть не поделили автобус и несколько легковушек (очевидцы сообщают о двух-пяти машинах). По предварительной информации, обошлось без жертв, хотя некоторые автомобили изрядно помяло. Из-за ДТП на мосту образовалась пробка. «Яндекс» ей присвоил 7 баллов. Скорость потока транспорта в этом месте – всего около 2 километров в час.

- Теперь из Заволги не выехать. Стою в пробке уже больше 30 минут, - пишет в группе «Подслушано в Ярославле» в сети «ВКонтакте» Анна Сучкова.

Ярославцы сходятся во мнении, что, скорее всего, ДТП произошло из-за невнимательности водителей, так как дорога на мосту сухая, не скользкая. Но окончательно в причинах ДТП должны разобраться сотрудники ГИБДД.

Напомним, на выезде из Ярославля 24 января столкнулись пять машин.

Автомобили получили серьезные поврежденияФото: Роман Рыжиков

Фото: Роман Рыжиков