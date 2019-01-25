2019-01-25T15:20:51+03:00
Происшествия

В Ярославле из-за аварии на Октябрьском мосту образовалась 7-балльная пробка

Столкнулись автобус и несколько легковушек
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Один из участников ДТП - маршрутный автобусОдин из участников ДТП - маршрутный автобусФото: Роман Рыжиков
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В Ярославле на Октябрьском мосту случилась авария. По предварительной информации, днем 25 января проезжую часть не поделили автобус и несколько легковушек (очевидцы сообщают о двух-пяти машинах). По предварительной информации, обошлось без жертв, хотя некоторые автомобили изрядно помяло. Из-за ДТП на мосту образовалась пробка. «Яндекс» ей присвоил 7 баллов. Скорость потока транспорта в этом месте – всего около 2 километров в час.

- Теперь из Заволги не выехать. Стою в пробке уже больше 30 минут, - пишет в группе «Подслушано в Ярославле» в сети «ВКонтакте» Анна Сучкова.

Ярославцы сходятся во мнении, что, скорее всего, ДТП произошло из-за невнимательности водителей, так как дорога на мосту сухая, не скользкая. Но окончательно в причинах ДТП должны разобраться сотрудники ГИБДД.

Напомним, на выезде из Ярославля 24 января столкнулись пять машин.

Автомобили получили серьезные повреждения Фото: Роман Рыжиков

Автомобили получили серьезные поврежденияФото: Роман Рыжиков

Фото: Роман Рыжиков

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