В Ярославской области приставы забрали землю должника, который не платил коммунальные услуги

СЕГОДНЯ 14:27 2019-01-25T14:27:03+03:00

Мужчина долгое время игнорировал напоминания о том, что пора заплатить за электричество и газ

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Житель Ярославского региона накопил долги за газ, тепло и электроэнергию. Приставы пришли к должнику и арестовали его земельный участок, который входит в сельскохозяйственный потребительский кооператив.

Мужчине не раз напоминали о том, что он не оплачивает коммунальные услуги, но он игнорировал сообщения о своих долгах. Тогда судебные приставы не поленились и наведались к должнику в гости. В рамках судебного производства они арестовали землю в деревне Юдино Пошехонского района. В настоящее время участок оценивается и будет передан на реализацию. Работа приставов по этому дело продолжается.