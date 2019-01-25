В Ростове анонсировали программу традиционного фестиваля «Живая Старина»

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-25T13:41:17+03:00

Фестиваль музыки и ремесел «Живая Старина» пройдет на территории Ростовского Кремля. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Мероприятие будет проходить в Ростовском Кремле с 24 по 26 мая

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В Ростове анонсировали традиционный фестиваль музыки и ремесел «Живая Старина», который будет проходить на территории Ростовского Кремля с 24 по 26 мая 2019 года. На мероприятии будут организованы различные ремесленные мастер-классы, народные игры и тематические фотозоны.

-Помимо этого, ежедневно для гостей фестиваля выступят фольклорные ансамбли из разных городов России, - рассказали в пресс-службе Ростовского Кремля.

Предварительная стоимость входного билета составляет 150 рублей. С подробной программой гуляний 17-ого фестиваля «Живая Старина» можно ознакомится на сайте Ростовского Кремля.