В Ростове анонсировали программу традиционного фестиваля «Живая Старина»
Мероприятие будет проходить в Ростовском Кремле с 24 по 26 мая
Фестиваль музыки и ремесел «Живая Старина» пройдет на территории Ростовского Кремля.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ростове анонсировали традиционный фестиваль музыки и ремесел «Живая Старина», который будет проходить на территории Ростовского Кремля с 24 по 26 мая 2019 года. На мероприятии будут организованы различные ремесленные мастер-классы, народные игры и тематические фотозоны.
-Помимо этого, ежедневно для гостей фестиваля выступят фольклорные ансамбли из разных городов России, - рассказали в пресс-службе Ростовского Кремля.
Предварительная стоимость входного билета составляет 150 рублей. С подробной программой гуляний 17-ого фестиваля «Живая Старина» можно ознакомится на сайте Ростовского Кремля.