В Ярославле Госжилнадзор накажет Кировский Управдом за холод в квартирах
Поводом стали многочисленные жалобы недовольных работой УК жильцов многоквартирных домов.
Так, в частности, в одной из квартир дома № 37/2 по Волжской набережной в городе Ярославле государственные жилищные инспекторы регионального департамента государственного жилищного надзора установили нарушения, связанные с температурным режимом. В угловых комнатах она составляла лишь +20,С, вместо +22С, положенных по нормативу. В доме № 6 по улице Павлика Морозова при обследовании технического подполья было выявлено подтопление и неудовлетворительное техническое состояние задвижки теплоузла.
По результатам проверок департамент выдал управляющей организации предписания об устранении нарушений. Также в обоих случаях за нарушение лицензионных требований в отношении АО «Управдом Кировского района» и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях. Размер штрафа на юридическое лицо достигает 300 тысяч рублей, а на должностное - 100 тысяч.
- Из анализа проведенных департаментом в 2018 году контрольно-надзорных мероприятий установлено, что в двух третях домов, находящихся в ведении АО «Управдом Кировского района», жильцы недовольны качеством оказываемых услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества, а в каждом третьем многоквартирном доме департаментом зафиксированы нарушения. Наши специалисты в обязательном порядке проконтролирует устранение выявленных нарушений, - прокомментировала итоги проверок главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова.