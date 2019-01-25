В Ярославле Госжилнадзор накажет Кировский Управдом за холод в квартирах

СЕГОДНЯ 13:36 2019-01-25T13:36:48+03:00

В таком состоянии находится теплоузел в доме №6 по улице Павлика Морозова в Ярославле.Фото департамента Госжилнадзора по ЯО

А также за подтопленные теплоузлы и другие нарушения

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Поводом стали многочисленные жалобы недовольных работой УК жильцов многоквартирных домов.

Так, в частности, в одной из квартир дома № 37/2 по Волжской набережной в городе Ярославле государственные жилищные инспекторы регионального департамента государственного жилищного надзора установили нарушения, связанные с температурным режимом. В угловых комнатах она составляла лишь +20,С, вместо +22С, положенных по нормативу. В доме № 6 по улице Павлика Морозова при обследовании технического подполья было выявлено подтопление и неудовлетворительное техническое состояние задвижки теплоузла.

По результатам проверок департамент выдал управляющей организации предписания об устранении нарушений. Также в обоих случаях за нарушение лицензионных требований в отношении АО «Управдом Кировского района» и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях. Размер штрафа на юридическое лицо достигает 300 тысяч рублей, а на должностное - 100 тысяч.

- Из анализа проведенных департаментом в 2018 году контрольно-надзорных мероприятий установлено, что в двух третях домов, находящихся в ведении АО «Управдом Кировского района», жильцы недовольны качеством оказываемых услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества, а в каждом третьем многоквартирном доме департаментом зафиксированы нарушения. Наши специалисты в обязательном порядке проконтролирует устранение выявленных нарушений, - прокомментировала итоги проверок главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова.