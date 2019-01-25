В Ярославской области волонтеры помогут бабушкам и дедушкам подключить и настроить приставки для приема цифрового сигнала

СЕГОДНЯ 13:14 2019-01-25T13:23:44+03:00

Ни волонтеры, ни социальные работники не имеют право брать за свои услуги деньги Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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11 февраля в Ярославской области начнется цифровое эфирное телевещание. Жители будут смотреть 20 бесплатных каналов. Чтобы принимать новый телевизионный формат, необходимо специальное оборудование. Пожилые люди не всегда могут разобраться с современными технологиями.

В Рыбинске волонтеры вместе с социальными работниками пройдут по квартирам бабушек и дедушек, чтобы подключить приставки. Всего в добром деле примут участие 8 волонтеров. Также они помогут настроить оборудование. Для того чтобы волонтеры пришли в квартиру, нужно будет написать заявление. Ни волонтер, ни социальный работник не имеют права брать деньги с пожилых людей за свои услуги.

– Наши добровольцы прошли специальный курс обучения по подключению именно этого оборудования. Также на руках у них инструкции-памятки. При необходимости будет составляться график посещения для оказания помощи пожилым людям, – поделились в департаменте по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Если вы хотите, чтобы вам помогли настроить приставку, то звоните по номеру 8 (800) 220-20-02 и оставляйте свою заявку. Заявки принимаются с 30 января.

Напомним, что малоимущие семьи Ярославля получат материальную помощь на покупку приставок, которые будут принимать цифровой сигнал.