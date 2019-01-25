2019-01-25T13:23:44+03:00
Общество

В Ярославской области волонтеры помогут бабушкам и дедушкам подключить и настроить приставки для приема цифрового сигнала

Волонтеры будут ходить по квартирам пожилых людей в сопровождении социальных работников
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Ни волонтеры, ни социальные работники не имеют право брать за свои услуги деньгиНи волонтеры, ни социальные работники не имеют право брать за свои услуги деньгиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:

11 февраля в Ярославской области начнется цифровое эфирное телевещание. Жители будут смотреть 20 бесплатных каналов. Чтобы принимать новый телевизионный формат, необходимо специальное оборудование. Пожилые люди не всегда могут разобраться с современными технологиями.

В Рыбинске волонтеры вместе с социальными работниками пройдут по квартирам бабушек и дедушек, чтобы подключить приставки. Всего в добром деле примут участие 8 волонтеров. Также они помогут настроить оборудование. Для того чтобы волонтеры пришли в квартиру, нужно будет написать заявление. Ни волонтер, ни социальный работник не имеют права брать деньги с пожилых людей за свои услуги.

– Наши добровольцы прошли специальный курс обучения по подключению именно этого оборудования. Также на руках у них инструкции-памятки. При необходимости будет составляться график посещения для оказания помощи пожилым людям, – поделились в департаменте по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Если вы хотите, чтобы вам помогли настроить приставку, то звоните по номеру 8 (800) 220-20-02 и оставляйте свою заявку. Заявки принимаются с 30 января.

Напомним, что малоимущие семьи Ярославля получат материальную помощь на покупку приставок, которые будут принимать цифровой сигнал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Ярославля встретился с дольщиками дома №77 на проспекте Фрунзе
Ярославец спалился перед приставами из-за б/у пароварки
В Ярославле из-за аварии на Октябрьском мосту образовалась 7-балльная пробка
В Ярославской области приставы забрали землю должника, который не платил коммунальные услуги
В Ростове анонсировали программу традиционного фестиваля «Живая Старина»
В Ярославле Госжилнадзор накажет Кировский Управдом за холод в квартирах
Труппа Волковского театра познакомилась с новым директором
В Ярославской области полицейские спасли замерзающего на трассе водителя
В одной из школ Ярославля прошла презентация обновлённого детского меню
В конце января в Ярославле пойдет дождь
В центре Ярославля 25 января ограничат движение и парковку автомобилей
В Рыбинске пенсионерка сама перевела мошенникам почти 100 тысяч рублей
Захотела приятно пахнуть: в Ярославле местная жительница украла флакончик парфюмерной воды
В Ярославле предприимчивый горожанин зарегистрировал в своей квартире 26 иностранцев
В Ярославской области молодой человек хранил у себя 14 свертков синтетического наркотика
В Ярославской области стартовал межрегиональный турнир по плаванию
Бесплатное питание для ярославских детей: кто его будет получать с 1 марта
Восстановить зрение не удастся: такой вердикт вынесли врачи студентке из Рыбинска, пострадавшей от петарды в квест-коммнате