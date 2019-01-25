СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-25T13:06:39+03:00

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В Ярославской области полицейские спасли замерзающего на трассе водителя. Мужчина ехал на КАМАЗе из Московской области по М8. Ночью, во втором часу, машина внезапно заглохла в Ярославском районе. Самостоятельно починить грузовик у водителя не получилось. К тому же, пока он возился с техникой, в баке закончилось топливо. А на улице – почти минус 20! Того и гляди замерзнешь! Мужчина позвонил в ГИБДД с просьбой помочь ему в беде.

- Дежурный незамедлительно направил экипаж ДПС ГИБДД на 240 км автодороги М-8 «Холмогоры». Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД старший лейтенант полиции Андрей Кокурин и лейтенант полиции Артем Карташов помогли мужчине - он согрелся в патрульном автомобиле с чашкой горячего чая, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Затем полицейские остановили один из автомобилей, двигавшийся в попутном направлении, и его водитель поделился топливом с замерзающим коллегой. К тому же инспекторы помогли шоферу починить «Камаз». После этого водитель благополучно продолжил свой путь.