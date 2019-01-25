В конце января в Ярославле пойдет дождь

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-25T12:37:28+03:00

Уже через несколько дней температура поднимется до 0 градусов

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В Ярославле ожидается резкая смена погоды. Еще в субботу, 26 января, на улице будет достаточно прохладно – минус 8-13 градусов днем и до -25 градусов ночью. А в воскресенье, 27 января, столбик термометра в дневные часы поползет вверх - до минус 3-8 градусов. Вместе с потеплением в область придут снегопады и сильный ветер – до 12 метров в секунду. Синоптики предупреждают о заносах и снежном накате на дорогах.

Средняя температура в понедельник и вторник, 28 и 29 января, будет днем около минус 6 градусов, ночью – минус 10. В среду и четверг еще теплее – до 0 градусов днем и -5 ночью. В последний день января вместо снегопада на область может пролиться дождь.