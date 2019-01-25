2019-01-25T12:11:41+03:00
Общество

В центре Ярославля 25 января ограничат движение и парковку автомобилей

Это связано с проведением фестиваля «Добро пожаловать в Арктику»
Полина ЗАЙЦЕВА
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В центре Ярославля 25 января ограничат движение и парковку автомобилей. Это связано с проведением фестиваля «Добро пожаловать в Арктику», который пройдёт в этот день на площади рядом с ТЮЗом.

- Ограничение движения транспортных средств вводится на на участке от дома № 27 по улице Свободы до дома № 14 по улице Салтыкова-Щедрина, - рассказали в пресс-службе мэрии города Ярославля.

Проезд будет закрыт с десяти часов утра до шести часов вечера. В администрации города попросили всех быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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