В Рыбинске пенсионерка сама перевела мошенникам почти 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-25T11:52:45+03:00

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В полицию Рыбинска обратилась 72-летняя местная жительница и рассказала, что у неё похитили крупную сумму денег. Сотрудники органов провели проверку и установили, что пенсионерке по телефону позвонил неизвестный и представился работником банка.

- Преступник сообщил пенсионерке, что ее карта заблокирована, так как с ней проводятся незаконные операции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - После этого он убедил потерпевшую подойти к банкомату и выполнить его указания.

В результате проведённых операций женщина сама перевела мошенникам около 91 тысячи рублей. По факту преступления уже возбуждёно уголовное дело по статье «Мошенничество», ведутся следственные действия.