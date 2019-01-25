Захотела приятно пахнуть: в Ярославле местная жительница украла флакончик парфюмерной воды

СЕГОДНЯ 11:05 2019-01-25T11:05:44+03:00

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В Дзержинском районе города женщина пришла в косметический магазин, который располагается на Тутаевском шоссе. Она взяла флакончик парфюмерной воды. Сотрудники магазина уже поняли, что сейчас произойдет мелкое воровство. Они хотели задержать воровку, но та очень быстро выбежала наружу. Сумма ущерба составила 1500 рублей.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и определили личность женщины. Оказалось, что благоухать приятными ароматами украденных духов захотела 27-летняя местная жительница. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.