В Ярославле предприимчивый горожанин зарегистрировал в своей квартире 26 иностранцев

СЕГОДНЯ 10:18 2019-01-25T10:18:07+03:00

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41-летний житель Фрунзенского района зарегистрировал в своей квартире 26 иностранных граждан. Полицейские выяснили, что эти люди не собирались делить с мужчиной жилплощадь и, фактически, проживали в других местах. Оказалось, что предприимчивый ярославец ранее привлекался к уголовной ответственности. На него снова возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Мужчина может получить штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо будет отправлен на принудительные работы на срок до трех лет, а также он может оказаться за решеткой на три года.