В Ярославской области молодой человек хранил у себя 14 свертков синтетического наркотика

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-25T09:55:19+03:00

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В Угличском районе 22-летний молодой человек хранил у себя 14 свертков с непонятным веществом порошкового типа. Полицейские изъяли у него свертки и отправили их на экспертизу. Эксперты подтвердили предположение – порок действительно является наркотическим веществом. Масса наркотика составила 2,783 грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». В настоящий момент мужчина задержан.

Напомним, в одну из больниц Ярославля был доставлен человек с передозировкой наркотическими веществами. Полицейские нашли у мужчины сверток с синтетическим порошком и возбудили уголовное дело.