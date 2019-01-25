В Ярославской области стартовал межрегиональный турнир по плаванию

СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-25T09:40:57+03:00

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В Рыбинске открылся межрегиональный турнир по плаванию. Соревнования проходят уже больше 10 лет, с 1996 года, и носят имя адмирала Федора Ушакова. Участники из семи областей поборются за звание лучшего пловца на 17 дистанциях и двух эстафетах. Всего в Рыбинск приедет более 300 спортсменов.

– В этом году на соревнования приехало много достойных ребят. Подготовка у рыбинских спортсменов на высоком уровне, поэтому у нас есть все шансы занять призовые места, считает Анна Тулупова, старший тренер спортивной школы «ТЕМП».

Сначала состоялась торжественная церемония открытия соревнований, где пловец Кирилл Беляев получил удостоверение и знак отличия «Мастер спорта международного класса». 21-летний спортсмен из Рыбинска выполнил норматив МСМК на чемпионате Европы по плаванию на открытой воде и получил серебро на дистанции 25 метров. Всего одна секунда помешала рыбинцу стать золотым призером.

Спортивный турнир продлится в Рыбинске до 26 января.