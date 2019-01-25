2019-01-25T09:15:56+03:00
Общество

Бесплатное питание для ярославских детей: кто его будет получать с 1 марта

Согласно изменениям, внесенным в региональное законодательство, в этом году соцподдержка будет оказываться адресно
Мария СОКОЛОВА
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В 2019 году соцподдержка В Ярославской области будет оказываться адресноВ 2019 году соцподдержка В Ярославской области будет оказываться адресноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Так, с 1 марта изменяются правила оплаты школьных завтраков для учащихся начальной школы. Скидка в размере 50 процентов будет предоставлена только тем детям, среднедушевой доход в семьях которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе, то есть 15975 рублей на человека в месяц.

- Планируется, что документы в образовательную организацию потребуется представлять раз в год, - пояснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.. Для получения данной услуги с 1 марта подтвердить нуждаемость необходимо в феврале.

Полностью бесплатным одноразовым питанием в школах по-прежнему будут обеспечивать детей из малоимущих семей, детей-инвалидов, а также детей, опекуны или попечители которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребенка. Кроме того, услуга предоставляется детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере и из многодетных семей.

Школьники с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей, имеющих статус малоимущих, а также студенты профессиональных образовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, будут получать в дни учебных занятий бесплатное двухразовое питание.

Однократным бесплатным питанием по-прежнему будут обеспечены студенты профессиональных образовательных организаций, осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, следующих категорий: из малоимущих и многодетных семей, инвалиды. Кроме того, в профессиональных образовательных организациях будет организовано питание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных и муниципальных организациях.

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