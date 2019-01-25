2019-01-25T08:54:12+03:00
Общество

Восстановить зрение не удастся: такой вердикт вынесли врачи студентке из Рыбинска, пострадавшей от петарды в квест-коммнате

Такое решение озвучили московские офтальмологи
Мария СОКОЛОВА
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Напомним, студентка Рыбинского авиационного колледжа пострадала после того, как ребята во время квеста выпрыгнули в окно, где организаторы игры подготовили пиротехническое шоу. Фейерверк разлетелся, и одна из петард попала девушке в глаз.

После того, ккак ярославские врачи больницы имени Соловьева собрали ей глаз буквально по кусочкам, пострадавшую отправили на консультацию в столичную офтальмологическую клинику. Там специалисты и вынесли неутешительный вердикт.

Пока врачи сделали все возможное и ждут исхода первоначального заживления травмы. Следующая консультация – в марте.

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