Восстановить зрение не удастся: такой вердикт вынесли врачи студентке из Рыбинска, пострадавшей от петарды в квест-коммнате
Такое решение озвучили московские офтальмологи
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Напомним, студентка Рыбинского авиационного колледжа пострадала после того, как ребята во время квеста выпрыгнули в окно, где организаторы игры подготовили пиротехническое шоу. Фейерверк разлетелся, и одна из петард попала девушке в глаз.
После того, ккак ярославские врачи больницы имени Соловьева собрали ей глаз буквально по кусочкам, пострадавшую отправили на консультацию в столичную офтальмологическую клинику. Там специалисты и вынесли неутешительный вердикт.
Пока врачи сделали все возможное и ждут исхода первоначального заживления травмы. Следующая консультация – в марте.