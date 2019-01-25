2019-01-25T08:42:21+03:00
Общество

В Ярославле проверили пятиэтажку с трещинами по улице Титова

Ее состоянием озаботился градоначальник Владимир Волков
Мария Соколова
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Разрушений на ярославской пятиэтажке на улице Титова не выявлено.Разрушений на ярославской пятиэтажке на улице Титова не выявлено.Фото: Мэрия Ярославля
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В 2015 году на стенах невезучей пятиэтажки на улице Титова появились трещины, вызвавшие немалое беспокойство жильцов. Они решили, что причиной появления трещин на внешней стене стала перепланировка крыльца и дверного проема в магазин на первом этаже. Согласования с мэрией Ярославля владельцами магазина не проводилось, ведь согласно закону изменение фасада объекта, не являющегося муниципальной собственностью, этого не требует. Для контроля за трещинами на доме были установлены маячки.

По результатам наблюдения за два года дефекты не увеличились и были заштукатурены.

Вчера, 24 января, по его поручению состоялась выездная проверка здания, в которой участвовали представители администрации района, прокуратуры, муниципальной жилищной инспекции и Госжилнадзора. Разрушения конструкций специалистами не выявлено, датчики находятся на месте. Тем не менее, наблюдение за домом будет продолжено.

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