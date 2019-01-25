2019-01-25T08:18:45+03:00
Общество

Без свалок на реке: в Рыбинске мусорных контейнеров станет больше

В первую очередь в частном секторе
Мария Соколова
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В частном секторе Рыбинска мусорных контейнеров станет больше. Фото сайт администрации РыбинскаВ частном секторе Рыбинска мусорных контейнеров станет больше. Фото сайт администрации Рыбинска
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Первоначально здесь планировали оборудовать 81 контейнерную площадку, но жители частного сектора попросили их число увеличить.

Одна из дополнительных площадок для сбора ТБО в ближайшее время появится на перекрестке улиц Степана Разина и Труда. Определены и места для сбора ТБО в частном секторе Запахомовского микрорайона, где до 11 сентября прошлого года площадок для сбора мусора не было вообще.

- Работа ведется в комплексе, - заверил уполномоченный по вопросам ЖКХ Александр Фролов. – Вместе с жителями мы определяем места не только для обычных контейнеров, но и для крупногабаритного мусора. Перевозчик берет на обслуживание дополнительные площадки и будет вывозить с них мусор согласно графику. Надеюсь, что при таком подходе проблем с несанкционированной свалкой на реке Дресвянке больше не возникнет.

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