Без свалок на реке: в Рыбинске мусорных контейнеров станет больше
Первоначально здесь планировали оборудовать 81 контейнерную площадку, но жители частного сектора попросили их число увеличить.
Одна из дополнительных площадок для сбора ТБО в ближайшее время появится на перекрестке улиц Степана Разина и Труда. Определены и места для сбора ТБО в частном секторе Запахомовского микрорайона, где до 11 сентября прошлого года площадок для сбора мусора не было вообще.
- Работа ведется в комплексе, - заверил уполномоченный по вопросам ЖКХ Александр Фролов. – Вместе с жителями мы определяем места не только для обычных контейнеров, но и для крупногабаритного мусора. Перевозчик берет на обслуживание дополнительные площадки и будет вывозить с них мусор согласно графику. Надеюсь, что при таком подходе проблем с несанкционированной свалкой на реке Дресвянке больше не возникнет.