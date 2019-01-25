75-летие снятия блокады Ленинграда: в Ярославской области необычными выставками и документальными рассказами

СЕГОДНЯ 07:52 2019-01-25T07:52:25+03:00

Город на Неве был полностью освобожден от осады немецко-фашистских оккупантов 27 января 1944 года

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В честь этой памятной для страны дате в Ярославском регионе пройдет целый ряд мероприятий.

Так, вчера, 24 января, в ярославском Концертно-зрелищном центре открылась выставка живописи молодого художника Арсения Власова, бабушка которого жила в осажденном городе. Арсений представил 20 произведений, специально написанных им к 75-летию снятия блокады Ленинграда.

Бабушка художника Александра Николаевна, была почетной гостье на выставке внука. Она поделилась воспоминаниями с пришедшими на вернисаж школьниками.

– Блокада Ленинграда – это особая страница в истории Великой Отечественной войны, в жизни города на Неве и в нашей памяти. Эта тема неисчерпаема и многогранна, поэтому к ней так часто обращаются люди искусства, – отметила директор департамента культуры Марина Васильева. – Я глубоко убеждена в том, что произведения, посвященные блокаде Ленинграда, – надежный способ противостоять забвению, емкое хранилище нашей общей памяти, нашего сочувствия и сострадания к тем, кто пережил эти страшные дни.

В центре внимания посвященной знаменательной дате военной истории нашей страны выставке Угличского историко-архитектурного и художественного музея башмачок ребенка, привезенного из блокадного города в местный детский дом. Здесь также представлены фотографии, документы, награды, мемориальные предметы Великой Отечественной войны.

Памятные мероприятия сегодня,25, и завтра, 26 января, пройдут в Музее боевой славы. В рамках занятий под общим названием «Дети. Война. Трагедия» школьников города познакомят с историей и хронологией блокады, повседневной жизнью маленьких жителей блокадного Ленинграда в Ярославле. В основе рассказа – воспоминания очевидцев событий, фотографии и документы из фондов музеев области.