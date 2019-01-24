Илья Коновалов парировал все укусы Шершня

СЕГОДНЯ 22:44 2019-01-24T23:00:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Какой-то месяц назад наш «паровоз», натужно пыхтя, с огромным трудом одолел у себя дома «Слован», прочно обосновавшийся на последнем месте в КХЛ. Немудрено, что еще один матч против такого упрямого соперника и надежного вратаря ярославские болельщика ожидали с долей тревоги.

Эта тревога усилилась по оглашению заявок. В составе «Локомотива» на этот матч не было (!) ни одного легионера.

Матч "Локомотив" - "Слован"Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Матч "Локомотив" - "Слован"Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Матч "Локомотив" - "Слован"Фото: Андрей КОМИССАРОВ

И получившая шанс молодежь оправдала ставку тренеров. Мало того, что грозная по именам словацкая команда, в рядах которых был даже Шершень, напоминающий о возможности убийственных укусов для вратаря, ни разу не смогла пробить «калитку» Ильи Коновалова, заработавшего себе очередной «сухарь», так и скорости всех ярославских игроков были повыше, чем у словаков. В атаке молодежь уже не «паровоза», а «бронепоезда», сотворила такой каскад заброшенных в чужие ворота шайб, что рассказ обо всех может утомить. Но нужно отметить, что наши парни четырежды реализовали «лишнего»!

Дублем отметился Даниил Юртайкин, поставивший, кстати, победную точку в игре. Но все-таки гол Степана Санникова заслуживает парочку восхищенных слов. Где он нашел лазейку шайбе для гола, если конек вратаря прижат к стойке и никаких промежутков не было!? Вот промежутка не было, а гол был! Фантастика, которой так не хватало месяц назад. После этой победы нашего «бронепоезда» его положение на 3-й позиции турнирной таблицы «Запада» становится прочным.

«Локомотив» - «Слован» - 7:0 (1:0;3:0;3:0)