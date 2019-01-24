2019-01-24T18:31:21+03:00
Общество

В Рыбинске незаконно установленный в Петровском парке забор пойдет под снос

Так как он расположен на особо охраняемой территории
Мария Соколова
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В Петровском городском парке заборов быть не должно - постановил суд Рыбинска.В Петровском городском парке заборов быть не должно - постановил суд Рыбинска.Фото: Правительство Ярославской области
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Металлический забор на бетонном основании был обнаружен во время рейда инспекторами регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования.

– Возведение таких объектов является нарушением ограничений для хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях, к которым относится Петровский городской парк, – пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – Собственник домовладения был привлечен к административной ответственности, а также в установленные сроки ему следовало устранить нарушения.

Однако повторная проверка показала, что собственник не выполнил требования законодательства. Рыбинский городской суд удовлетворил иск департамента о признании части забора, расположенного в границах особо охраняемой территории, самовольной постройкой, а также постановил ее снести и рекультивировать земельный участок.

В настоящее время исполнительное производство по данному делу ведет Рыбинский городской отдел судебных приставов.

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