В Ярославле началось обследование Добрынинского моста

СЕГОДНЯ 18:18 2019-01-24T18:20:57+03:00

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В Ярославле начали обследовать Добрынинский мост. Эта работа предваряет капитальный ремонт сооружения. Последнее испытание путепровода провели в 2012 году и уже тогда было установлено, что ряд его элементов находится в аварийном состоянии.

- Цель данных работ – оценка технического состояния, определения режима эксплуатации путепровода, а также уточнения объемов работ в рамках капитального ремонта, – отметил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев.

Сейчас Минтранс России совместно Федеральным дорожным агентством прорабатывает механизм доведения федеральных средств на этот проект до Ярославской области. На мосту планируют заменить деформационные швы, укрепить пролетные строения, заменить перильные ограждения и освещение. Со столроны жилых домов будут установлены шумозащитные экраны.

Реализация проекта капитального ремонта путепровода стала возможной благодаря поддержке президента. С соответствующим предложением к главе государства обратился губернатор Дмитрий Миронов во время встречи с Владимиром Путиным в Ярославле13 декабря.