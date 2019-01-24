На вокзале Ярославль-Главный пройдёт праздник для студентов вузов

СЕГОДНЯ 16:39 2019-01-24T17:18:46+03:00

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На центральном вокзале Ярославля 25 января, ровно в четыре часа дня, состоится масштабный праздник для студентов. Внутри вокзала Ярославль-Главный для учащихся вузов организуют лекторий, тренинги, а также викторину о железной дороге.

- Всех студентов ждут призы. Желающие также могут угоститься чаем с конфетами и баранками, - поделились в пресс-службе Северной железной дороги.

После окончания основной программы на первом этаже здания организуют концертную площадку и танцпол. Для студентов выступит кавер-группа Skykids и творческое объединение студентов железнодорожного техникума.