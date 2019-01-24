Ярославец из ревности убил приятеля бывшей жены и пригрозил ей тем же. Теперь он предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-24T16:08:40+03:00

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37-летний ярославец, убивший из ревности приятеля своей бывшей супруги, предстанет перед судом. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Мужчине предъявлено обвинение.

Трагедия произошла в октябре прошлого года. Обвиняемый пришел провести время с детьми. Вечером его 23-летняя бывшая жена вернулась домой с приятелем. Компания села за стол, стали выпивать. Видимо, алкоголь пробудил в бывшем супруге прежние чувства, вспыхнула ревность, а с ней и агрессия. Мужчина избил гостя молодой девушки и ранил его ножом. И пригрозил бывшей жене, что ее ждет та же участь. Через несколько дней потерпевший скончался в больнице .

Уголовное дело утверждено прокурором и направленно в Дзержинский районный суд.