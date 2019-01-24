В Ярославском УФСИН начальник оставил свое рабочее место

СЕГОДНЯ 16:05 2019-01-24T16:05:14+03:00

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В Ярославле начальник Федеральной службы исполнения наказаний покинул пост. Максим Залесов оставил свое рабочее место в связи с уходом на пенсию. Исполняющим обязанности назначен Василий Михайленко. На официальном сайте УФСИН по Ярославской области фотография Василия Евстахьевича уже стоит рядом с должностью «первый заместитель начальника управления полковник внутренней службы».

Напомним, что летом прошлого года обнародовано жуткое видео пыток заключенного в ИК №1. Оно было снято год назад, но попало в сеть только в июле 2018 года. Сотрудники колонии жестоко били мужчину дубинками и кулаками. Видео записано на портативный регистратор, который должен быть у каждого сотрудника ФСИН. Скандал принял всероссийский масштаб.