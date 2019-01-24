Под Ярославлем произошло массовое ДТП с участием пяти машин

СЕГОДНЯ 15:17 2019-01-24T15:17:53+03:00

В результате аварии есть пострадавшие

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Под Ярославлем, на трассе «Ярославль-Тутаев» 24 января около часа дня произошла массовая авария. Участниками столкновения стали два грузовика, газель, «Тойота» и «Лада». На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции и карета скорой помощи.

- В результате аварии есть пострадавшие, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославской области. - В больницу доставлена 36-летняя женщина, которая находилась за рулем «Тойоты».

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции выясняют все детали произошедшего.