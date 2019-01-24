Вот такие пироги: ярославская столовая лишилась блендера и плиты за долг в 700 тысяч рублей
Кроме того, под арест попали холодильники, касса и даже витрина
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Ярославские судебные приставы арестовали имущество столовой, которая задолжала 729 тысяч. Деньги владельцам общепита одолжила другая организация. А когда настало время платить, столовая кормила их завтраками, лишь бы не отдавать долг.
Под арест попали плита, блендер, холодильники, касса и даже витрина. Список из 13 наименований вышел примерно на 600 тысяч рублей.
Если деньги вовремя у должников не найдутся, то имущество будет передано на реализацию.