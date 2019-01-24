Шутки юмора: в исправительной колонии Ярославской области прошел КВН-турнир

СЕГОДНЯ 14:43 2019-01-24T14:43:57+03:00

Номера участников выглядели оригинально, а актерская составляющая было отыграна на отлично/ФОТО: УФСИН России по Ярославской области

Сначала в каждой ИК состоялись отборочные туры, где жюри определило лучших юмористов

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В клубе исправительной колонии №2 прошел областной турнир по игре в КВН, в котором приняли участие осужденные из Ярославля, Рыбинска и Углича.

Ведущим веселого праздника стал заместитель начальника ИК № 2 Максим Асафов. Членами жюри выбрали председателя Общественной палаты Ярославской области Сергея Березкина, членов ОНК региона Жаллата Абдуллаева и Александра Мышкарева, продюсера и общественного деятеля Андрея Разина, председателя общественного совета УФСИН Юрия Смирнова, участников Ярославской лиги КВН Ксению и Дмитрия Ясновых и руководителя Молодежного движения «Буги-вуги» Игоря Кузнецова.

– При организации воспитательной работы с осужденными мы используем различные формы и методы, – поделился Александр Степанищев.

Идея КВН для осужденных появилась в прошлом году. Сначала в каждой ИК прошли отборочные туры, в ходе которых были отобраны лучшие участники игры и сформированы команды. Выступление состояло из пяти частей – приветствие, музыкальный номер, домашнее задание, фристайл и биатлон.

– Есть театральные костюмы, есть театральный юмор, присутствует постановочная часть, поэтому видно, что ребята стараются, - оценил первые выступления Андрей Разин. – Есть талантливые ребята, для меня это открытие. Обязательно будем их поддерживать.

Жюри подчеркнуло, что номера участников выглядели оригинально, а актерская часть была отлично отработана. Осужденные много шутили, исполняли авторские песни, а некоторые даже прихватили с собой декорации и костюмы.

Победителями стали участники рыбинской исправительной колонии № 12, которые придумали интересные шутки и яркие костюмы, а также интересную театрализованную постановку. Второе место получили осужденные из рыбинской колонии №2. Они придумали себе концептуальное название «Исправленные». Последней вошла в тройку лидеров команда «Счастливый случай» угличской колонии № 3. Членам жюри очень понравилась их миниатюра, посвященная празднованию Нового года. Кубок для победителей изготовили в ИК № 2, а все команды участников получили грамоты.