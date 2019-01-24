В Ярославской области увеличивается количество закрытых на карантин по ОРВИ классов и групп в садиках

СЕГОДНЯ 14:28 2019-01-24T14:50:38+03:00

Часть классов в школах и групп в садиках закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу. Фото: Алексей ФОКИН

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В Ярославской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрылись 44 группы в детских садах и 28 классов в школах. Об этом сообщили в правительстве региона. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Рыбинске (16 групп и 8 классов) и Ярославле (7 классов и 11 групп). А в селе Глебовском школа закрылась на карантин полностью.

Кроме ОРВИ есть несколько случаев карантина из-за ветрянки. Власти заверяют, что предпринимают все меры, чтобы предупредить распространение вирусных заболеваний.

– Не менее двух раз в день во всех образовательных учреждениях проводится влажная уборка с применением моющих средств при открытых фрамугах или окнах. Ограничивается проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, организована профилактическая работа с родителями и педагогами. Ведется ежедневный учет и анализ заболеваемости, – рассказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.

Между тем, в Роспотребнадзоре сообщили, что, несмотря на то, что заболеваемость увеличивается, она пока находится ниже эпидемического порога как по совокупному населению, так и по всем возрастным группам.

Для того, чтобы предупредить заболевание, необходимо укреплять и закалять свой организм – высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, стараться больше находится на свежем воздухе, при этом одевайтесь по погоде, не переохлаждайтесь. Рекомендуется включать в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций - цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину морковь со сметаной, изюмом или курагой. При посещении общественных мест надевайте медицинскую маску.

Напомним, на прошлой неделе в Ярославской области ОРВИ и грипп подхватило около 6 тысяч человек.