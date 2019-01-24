В Ярославле горел многоэтажный дом в Дзержинском районе

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-24T14:26:05+03:00

Несколько человек были эвакуированы

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В Ярославле утром 24 января загорелась одна из квартир в многоэтажном доме №52 по проспекту Дзержинского. Сообщение о возгорании поступило к спасателям МЧС около половины девятого утра.

- На место выехали 14 единиц спецтехники и 41 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. - В ходе тушения из дома были эвакуированы два человека.

С огнем удалось справится быстро, уже через полчаса пожар был ликвидирован. К счастью, в пожаре никто не пострадал.