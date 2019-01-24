В Ярославле эвакуировали школу №37
В здании сработала пожарная сигнализация
В школе №37 сработала пожарная сигнализация. Фото: группа "Подслушано в Ярославле"/vk.com
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В Ярославле эвакуировали школу №37 на Советской улице. 24 января около полудня из здания в срочном порядке вывели учителей и школьников. К учебному заведению подъехали пожарные машины.
- В школе сработала автоматическая пожарная сигнализация. Тревога оказалась ложной, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.
Как только специалисты проверили здание, занятия в учебном учреждении продолжились.
Напомним, в Дзержинском районе Ярославля при пожаре в многоэтажном доме эвакуировали жильцов.
Фото: группа "Подслушано в Ярославле"/vk.com