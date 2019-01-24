В Некоузском районе Ярославской области центральная районная больница получила новый автомобиль скорой помощи
В центральной больнице Некоузского района появился новый автомобиль. Врачи получили ключи от машины в четверг, 24 января. Их вручил губернатор области Дмитрий Миронов.
Глава района сам обратился к губернатору и попросил еще одну машину скорой помощи. Вопрос подняли – решение нашли. Теперь в Некоузской районной больнице есть новый «УАЗ-Профи». Это автомобиль повышенной проходимости, с полным приводом. В салоне машины располагается медицинское оборудование и изделия медицинского назначения.
Машина будет курсировать по поселку Октябрь. Там проживают 3 тысячи жителей. Всего в Некоузской районной больнице обслуживается 14 тысяч пациентов. Неделю назад учреждение получило новый передвижной фельдшерско-акушерский пункт.