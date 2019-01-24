В Ярославле пьяные посиделки закончились кражей мобильного телефона

СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-24T13:06:16+03:00

Мужчины вместе выпивали, а потом один из них отправился домой и прихватил чужой мобильник Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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В Ленинском районе города 29-летний мужчина пришел в общежитие к своему другу. Они вместе выпивали и общались, а когда пришло время идти домой, гость решил сделать это не с пустыми руками. Злоумышленник взял мобильный телефон знакомого и ушел вместе с ним. Когда хозяин комнаты обнаружил, что мобильника нет, он обратился в полицию. Полицейские нашли вора-домушника. Мужчина во всем сознался. Сумма нанесенного ущерба составила 10 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, в Ярославле вор-форточник проник в окно и украл сумку с фотоаппаратом. Общая стоимость техники составила 39 тысяч рублей. Мужчину осудили.