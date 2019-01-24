На ярославца, госпитализированного с передозировкой, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:21 2019-01-24T12:21:35+03:00

У мужчины нашли больше двух с половиной грамм синтетического вещества

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В Ярославле в одну из больниц города был доставлен мужчина с передозировкой наркотиками, сотрудники медучреждения сообщили об этом в полицию. В ходе проверки полицейские нашли у 31-летнего мужчины свёрток с порошкообразным веществом.

- В результате исследования экспертами было установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством, общей массой 2,617 грамм, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На мужчину уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Кроме того, сотрудники полиции устанавливают людей, причастных к совершению данного преступления.