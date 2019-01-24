В Рыбинске демонтируют слишком современные вывески

СЕГОДНЯ 11:21 2019-01-24T11:21:02+03:00

В историческом центре города все должно быть в едином стиле Фото: Администрация Рыбинска

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Власти Рыбинска взялись за фасады в историческом центре. Специалисты демонтируют яркие современные вывески, чтобы привести здания к единому стилю. Задумка такова: таблички и вывески должны выглядеть как будто они из XIX века. Такие «дореволюционные» вывески уже можно увидеть в Рыбинске на Красной площади.

Начальник отдела правового регулирования, контроля по соблюдению требований к содержанию фасадов объектов, размещению наружной рекламы и информации Олег Шаров отметил, что для изготовления стилизованных вывесок должно использовать только натуральные материалы, определенные шрифты, цвета и размеры.

Работа по демонтажу ведется с августа прошлого года. С тех пор сняли 26 незаконных вывесок.