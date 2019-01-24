2019-01-24T11:21:02+03:00
Общество

В Рыбинске демонтируют слишком современные вывески

На их месте должны появиться «дореволюционные»
Роман Рыжиков
Поделиться:
В историческом центре города все должно быть в едином стилеВ историческом центре города все должно быть в едином стилеФото: Администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

Власти Рыбинска взялись за фасады в историческом центре. Специалисты демонтируют яркие современные вывески, чтобы привести здания к единому стилю. Задумка такова: таблички и вывески должны выглядеть как будто они из XIX века. Такие «дореволюционные» вывески уже можно увидеть в Рыбинске на Красной площади.

Начальник отдела правового регулирования, контроля по соблюдению требований к содержанию фасадов объектов, размещению наружной рекламы и информации Олег Шаров отметил, что для изготовления стилизованных вывесок должно использовать только натуральные материалы, определенные шрифты, цвета и размеры.

Работа по демонтажу ведется с августа прошлого года. С тех пор сняли 26 незаконных вывесок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле водитель на внедорожнике сбил на переходе женщину с ребенком
Фура смяла три авто и съехала в кювет: серьезное ДТП произошло под Ярославлем на костромской дороге
Вырвалась и побежала в полицию: в Ярославской области задержали грабителей, напавших на пенсионерку
В Ярославле нашли мужчину, который накануне вышел из больницы и пропал
В 2019 году в Ярославской области реконструируют четыре сельские дороги
«Ярославич» сумел «отжать» один сет у лидера суперлиги
В Ярославской области создадут сеть физкультурно-спортивных клубов у дома
В «Демино» начался чемпионат ЦФО по лыжным гонкам
За украденный фотоаппарат ярославец на три года отправился в тюрьму
Малоимущим ярославцам предоставят материальную помощь на покупку оборудования для цифрового телевидения
Кафе Ярославля сделают скидки студентам в Татьянин день: где можно будет поесть подешевле
В Дзержинском районе на улице умер мужчина
В Ярославле приступили к демонтажу новогодних украшений
Синоптики пообещали ярославцам очень морозную ночь
«Буревестник» победой в Екатеринбурге над «Уралом» впервые обеспечил себе позицию для выхода в плейофф
В Ярославле изменился механизм предоставления компенсаций за содержание детей в детских садах
В Ярославле горел завод металлических конструкций
Мэр Ярославля поручил коммунальным службам одновременно чистить крыши и дороги
Ярославна Анастасия Галашина заняла первое место на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия
Меню ярославских школ согласовано с Роспотребнадзором