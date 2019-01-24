Фура смяла три авто и съехала в кювет: серьезное ДТП произошло под Ярославлем на костромской дороге
В аварии с участием четырех машин пострадал водитель одной из легковушек
Фото: УМВД России по Ярославской области.
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Серьезное ДТП произошло в Ярославском районе 23 января. В 18.25 на четвертом километре дороги на Кострому столкнулись четыре автомобиля.
- По предварительной информации, «Рено Логан» при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущество автомобилю «ДАФ». Произошло столкновение. После этого грузовик выехал на обочину, где наехал на стоящие автомобили «ВАЗ-2114» и «Хёндэ», а затем съехал в кювет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В результате ДТП травмы получил 30-летний водитель «Рено». Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.