2019-01-24T09:31:54+03:00
Происшествия

Вырвалась и побежала в полицию: в Ярославской области задержали грабителей, напавших на пенсионерку

Пожилая женщина сама открыла дверь преступникам, не ожидая подвоха
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Гаврилов-Ямском районе задержали грабителей, избивших пенсионерку.В Гаврилов-Ямском районе задержали грабителей, избивших пенсионерку.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Гаврилов-Ямском районе полиция поймала дерзких преступников, которые напали на пенсионерку и собирались ее ограбить. Как оказалось, женщина сама открыла дверь двум незнакомцам, постучавшимся к ней в дом. А они с порога начали ее избивать. Женщина кое-как вырвалась и побежала в полицию. Злоумышленники, поняв, что попытка ограбления не удалась, сбежали. Но их удалось отыскать.

- Оперативным дежурным по данной информации были ориентированы все наружные наряды полиции. По горячим следам подозреваемые были задержаны в одном из дачных домов. После попытки совершения грабежа, они разбили окно в дачном доме, расположенном неподалеку и залезли внутрь. Там мужчины совершили кражу и остались распивать спиртные напитки, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас злоумышленники заключены под стражу.Расследование продолжается.

В полиции напомнили, что при совершении любого преступления при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. В этом случае будет больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рыбинске демонтируют слишком современные вывески
В Ярославле водитель на внедорожнике сбил на переходе женщину с ребенком
Фура смяла три авто и съехала в кювет: серьезное ДТП произошло под Ярославлем на костромской дороге
В Ярославле нашли мужчину, который накануне вышел из больницы и пропал
В 2019 году в Ярославской области реконструируют четыре сельские дороги
«Ярославич» сумел «отжать» один сет у лидера суперлиги
В Ярославской области создадут сеть физкультурно-спортивных клубов у дома
В «Демино» начался чемпионат ЦФО по лыжным гонкам
За украденный фотоаппарат ярославец на три года отправился в тюрьму
Малоимущим ярославцам предоставят материальную помощь на покупку оборудования для цифрового телевидения
Кафе Ярославля сделают скидки студентам в Татьянин день: где можно будет поесть подешевле
В Дзержинском районе на улице умер мужчина
В Ярославле приступили к демонтажу новогодних украшений
Синоптики пообещали ярославцам очень морозную ночь
«Буревестник» победой в Екатеринбурге над «Уралом» впервые обеспечил себе позицию для выхода в плейофф
В Ярославле изменился механизм предоставления компенсаций за содержание детей в детских садах
В Ярославле горел завод металлических конструкций
Мэр Ярославля поручил коммунальным службам одновременно чистить крыши и дороги
Ярославна Анастасия Галашина заняла первое место на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия
Меню ярославских школ согласовано с Роспотребнадзором