Вырвалась и побежала в полицию: в Ярославской области задержали грабителей, напавших на пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-24T09:31:54+03:00

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В Гаврилов-Ямском районе полиция поймала дерзких преступников, которые напали на пенсионерку и собирались ее ограбить. Как оказалось, женщина сама открыла дверь двум незнакомцам, постучавшимся к ней в дом. А они с порога начали ее избивать. Женщина кое-как вырвалась и побежала в полицию. Злоумышленники, поняв, что попытка ограбления не удалась, сбежали. Но их удалось отыскать.

- Оперативным дежурным по данной информации были ориентированы все наружные наряды полиции. По горячим следам подозреваемые были задержаны в одном из дачных домов. После попытки совершения грабежа, они разбили окно в дачном доме, расположенном неподалеку и залезли внутрь. Там мужчины совершили кражу и остались распивать спиртные напитки, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас злоумышленники заключены под стражу.Расследование продолжается.

В полиции напомнили, что при совершении любого преступления при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. В этом случае будет больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.