В Ярославле нашли мужчину, который накануне вышел из больницы и пропал
Помогли люди, которые его видели в автобусе
Фото: Добровольческая поисково-спасательная группа "Центр-Спас".
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В Ярославле нашли мужчину, пропавшего 22 января. Было известно, что 46-летний Александр Лушников ушел из медучреждения в селе Григорьевское Ярославского района и исчез. Поисками пропавшего занимались полиция и волонтеры. К вечеру 23 января появилось известие, что мужчина найден, он жив, с ним все в порядке. Помогло то, что отозвались люди, которые видели пропавшего в автобусе, следовавшего из села Курба в Ярославль.
- Вышел на остановке Горвал, - рассказали люди.
После этого мужчину нашли. Волонтеры на своей страничке поблагодарили всех неравнодушных.