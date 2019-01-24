«Ярославич» сумел «отжать» один сет у лидера суперлиги

СЕГОДНЯ 08:48 2019-01-24T08:48:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Сказать, что поединок с безоговорочным лидером чемпионата России казанским «Зенитом» ярославские болельщики ожидали с надеждами на приобретение очков, было бы запредельным нахальством. Как-никак «Зенит» настолько сильными волейболистами укомплектован, что только немыслимое чудо могло произойти для падения лидера. Впрочем, любой спорт тем и хорош неожиданностями, что любая расслабленность безусловного фаворита чревата большими потерями. Вот и против Казани для «Ярославича» был такой шанс. Потому что гости, которых теперь тренирует недавний конкурент нашего Александра Соколова за позицию либеро в составе сборной России Алексей Вербов, заранее уверенные в своей победе над «Ярославичем» прилетели в Ярославль всего за несколько часов до начала игры. Эта вольность привела к тому, что казанцы даже не сразу вошли в игровой ритм.

Правда, в первом сете у ярославцев как раз игровой ритм был в норме. Отменные подачи Максима Белогорцева не раз заканчивались эйсами, а Соколов в защите был хорош, так что по ходу сета ярославцы вырвались вперед на 5 очков, с чем и вошли в концовку. Правда, там едва не порастеряли перевес, но все же «отжали» сет у грозного «Зенита». Но оказалось, что этот был как бы разминочный сет для гостей.

.Во втором казанцы уже пришли в свои нормальные кондиции, тогда как ярославцы начали ошибаться, причем, порой по-детски. В концовку вошли при счете 8:20, что уже было безнадежно. Тем не менее подопечные Юрия Филиппова соорудили маленький подвиг, отыграв у «Зенита» 5 (пять) сетболов! Еще один подвиг мог получиться у ярославцев в третьем сете, который они завершали с запасом. Но при счете 23:21 вновь нашим не хватило концентрации и удалось только довести дело до больше-меньше. После этого у ярославцев просто руки опустились. К тому же, еще не полностью восстановился наш первый связующий Александр Воропаев, а его юному коллеге Алексею Сакееву пришлось играть без замен. Итог матча оказался без чудес. Зато после матча для болельщиков настоящим чудом была возможность пофотографироваться с нашим знаменитым воспитанником Максимом Михайловым, которого уже несколько лет не было в Ярославле. Фото и автографы заняли у Макса почти четверть часа, но он никого не оставил огорченным. Правда, несколько огорчил своего тренера, который шутливо требовал от «звезды» заканчивать.

«Ярославич» - «Зенит» (Казань) – 1:3 (25:23;15:25;24:26;12:25;)